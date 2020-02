Arrestato per furto grazie alle tracce di Dna

Tradito dalle tracce biologiche lasciate sul luogo del reato che non sono sfuggite agli investigatori bassanesi: così è stato arrestato HAGIU CATALIN, romeno 26enne, pregiudicato, per un furto in abitazione commesso il 9 agosto scorso a Rosà. I Carabinieri, infatti, avevano raccolto tracce biologiche e provveduto a repertare e ad inviarle per le analisi del caso presso il RA.C.I.S., acronimo di Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche. Il risultato ottenuto è stato poi inserito in una banca dati specifica per il DNA di persone con precedenti penali e questo ha permesso di identificare, a gennaio, senza alcun’ombra di dubbio, il responsabile del furto. L’uomo è stato quindi arrestato pochi giorni fa.