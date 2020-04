Arrestato nigeriano: in bici con 700 euro e droga

Alle 9.30 due volanti hanno effettuato un posto di controllo in Strada Marosticana. Gli agenti hanno notato un individuo a bordo di una bici che si è dato alla fuga in direzione Polegge. Sono riusciti a bloccarlo dopo una violenta colluttazione. In seguito a perquisizione è stato trovato in possesso di 700 euro in contanti e 13 involucri contenenti marijuana per un totale di 173 grammi. Si tratta di Hoje Caume Hendris nigeriano regolare di 27 anni, che è stato arrestato e portato nel carcere di San Pio X. Aveva una condanna analoga risalente al 2018.