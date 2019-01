Arrestato in Campo Marzo un richiedente asilo per spaccio

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nella serata di ieri, hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Saturday Ebosele, 25enne, richiedente asilo di nazionalità nigeriana, residente anagraficamente a Groppello Cairoli in provincia di Pavia, ma di fatto senza fissa dimora.

La pattuglia dei militari dell’Arma, impegnata in Campo Marzo per i consueti servizi di prevenzione, ha notato la presenza del nigeriano attorniato da un gruppo di persone.

Le persone, alla vista dell’auto di servizio, si sono dileguate ma i militari sono riusciti comunque a bloccare l’arrestato. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 6 involucri adeguatamente confezionati contenenti complessivamente 83.4 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana oltre alla somma di 30 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, pertanto, è stato accompagnato presso la sede del Comando Provinciale dove, informato il P.M di turno, è stato dichiarato in arresto ed al termine delle relative formalità trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo fissata per oggi.