Arrestato ex soldato USA ricercato

Un ex militare statunitense, di origine ghanese, William Okai, di 31 anni, è stato arrestato ieri alle 18 dalla Polizia di Stato di Vicenza mentre si trovava in un albergo di Vicenza.

L’uomo, responsabile di una tentata rapina e di una rapina nel 2014, è stato successivamente condannato a 2 anni e 6 mesi e deve scontare una pena residua di 1 anno e 8 mesi. In quel periodo era stato dichiarato disertore.

E’ stato rintracciato grazie alla segnalazione di un albergatore. L’uomo aveva prenotato una stanza in una struttura ricettiva di Corso Palladio per 6 giorni (dal 20 al 26 gennaio). Dopo 3 giorni ha però fatto perdere le tracce e l’albergatore ha avvertito la Polizia. Tramite il portale alloggiatiweb, i poliziotti hanno scoperto che nel frattempo si era trasferito in un altro albergo della zona Stadio a Vicenza ed hanno proceduto all’arresto.

dichiarato disertore però da circa trenta giorni per mancato rientro in servizio. Un comportamento inusuale il suo, che invece la giustizia e la sicurezza dovrebbe garantirle. E nell’episodio si è visto anche il coraggio di una donna che, pur minacciata con un coltello, ha fatto fuggire il rapinatore senza bottino.

Cosa accadde nel 2014…

Okai, dichiarato disertore dall’esercito americano per non essersi più presentato in caserma, si rese responsabile di due rapine. La prima in un panificio in via Riviera Berica 570. Entrò nel negozio armato di coltello, ma in quel caso la titolare reagì in maniera tale da farlo desistere e scappare. La donna rimase ferita ad un dito. Poco dopo si spostò a Nanto ed entrò nella frutteria “Orto del Sole” minacciando i dipendenti e fuggì con un bottino di 270 euro.

In quel caso fu intercettato dai carabinieri che lo arrestarono per rapina e tentata rapina