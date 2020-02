Arrestato a Vicenza con un panetto di droga nelle mutande

I carabinieri della Compagnia di Vicenza hanno arrestato ieri alle 19 e 30 un cittadino tunisino di 33 anni, clandestino, in Italia senza fissa dimora. Si tratta di Fakhressin Labaoui.

I militari lo hanno arrestato, in via Tornieri (zona San Pio X) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo aver fermato l’auto sulla quale viaggiava assieme ad altre persone. Apparso da subito nervoso, è stato perquisito. L’uomo nascondeva nelle mutande un panetto di hashish di 100 grammi, ancora confezionato (marchio ‘Billionaire’). Avrebbe fruttato dai 500 ai 1000 euro. In Italia da clandestino, non aveva ancora precedenti di polizia.