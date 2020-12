Arrestato 41enne padovano a Romano: deve scontare 8 anni di carcere

Nel corso della mattina di oggi 2 dicembre 2020, i militari della Stazione Carabinieri di Romano d’Ezzelino (VI) hanno arrestato Battistutti Daniel, 41enne, padovano, attualmente domiciliato a Romano d ’Ezzelino (VI), destinatario di un’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona, dovendo espiare la pena originariamente comminata di oltre 8 anni di carcere, in seguito a diverse condanne subite per molteplici reati compiuti dal 1999 al 2007, fra cui alcune rapine aggravate, furto abitazione, guida in stato di ebrezza, violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e ricettazione.

Battistutti Daniel era stato arrestato nell’ottobre del 2015 e poi sottoposto a misure alternative alla detenzione in carcere; dal febbraio del corrente anno si trovava presso una comunità di Romano d‘Ezzelino in “affidamento in prova” ed ora è rinchiuso nel carcere della città berica per l’espiazione della pena fino al mese di aprile 2023, essendo venuti meno i requisiti originariamente riconosciutigli per l’affidamento alla misura alternativa al carcere.