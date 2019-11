Arrestato 38enne per spaccio: aveva 1 etto di marijuana

I carabinieri della Sezione Radiomobile, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente, hanno tratto in arresto una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’attività ha dato i suoi frutti stanotte, quando verso le 04.30, i militari fermano, durante un posto di controllo, un’autovettura con alla guida ISSAKAH Abdallah, 38enne, pregiudicato per reati concernenti lo spaccio di stupefacenti. Subito l’uomo si mostrava nervoso ed irrequieto, comportamento che veniva colto dai militari operanti che decidevano di passare ad una perquisizione personale e veicolare. Sulla sua persona, all’interno di una tasca dei pantaloni, veniva rinvenuto un involucro in cellophane contenente circa una sessantina di grammi di marijuana. Veniva poi rinvenuta sempre sulla sua persona, la somma di circa 700 euro in banconote di vario taglio. Si decideva quindi di effettuare una perquisizione domiciliare dove si rinvenivano un’altra ventina di grammi della medesima sostanza. Soldi e stupefacente sequestrati. Condotto presso gli uffici di Bassano del Grappa, dopo le formalità di rito, veniva tratto in arresto e, su disposizione dell’A.G. vicentina, custodito in questa camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna.