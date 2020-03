Arrestate tre persone per furto aggravato su auto in sosta

I Carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo, nel pomeriggio del 18 marzo 2020, nel corso dei quotidiani servizi disposti per il contrasto dei reati predatori, traevano in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso su autovettura in sosta, A.P 53 anni, I.C 27 anni e B.T 22 anni tutti residenti a Torri di Quartesolo.Il terzetto individuava in via Borsellino di Torri di Quartesolo l’autovettura lasciata in sosta dal proprietario, un 28enne residente nel medesimo comune, e dopo aver rotto il finestrino della portiera si introducevano all’interno sottraendo il portafogli dal vano porta oggetti, venendo sorpresi dai militari dell’Arma in quel momento in transito, che prontamente li bloccavano dichiarandoli in arresto.I tre, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza, al termine delle formalità di rito venivano rimessi in libertà. Nei prossimi giorni ci sarà l’udienza di convalida.