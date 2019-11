Arrestata in un hotel del Vicentino una donna condannata per furti a Bolzano

Una donna di 41 anni serba, Yelena Jovanovic, è stata arrestata poco prima di mezzanotte ieri mentre si trovava in un albergo cittadino, l’Hotel Giada di Vancimuglio. La donna era segnalata alle forze dell’ordine e destinataria di un provvedimento di esecuzione penale definitivo, poichè condannata per furti perpetrati a Bolzano: si trovava in albergo con una connazionale ed è stata portata in carcere a Montorio.