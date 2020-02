Arrestata con mezzo kg di coca al casello, Caretta (FdI): “Basta regalare la cittadinanza italiana”

“Arrestata a Vicenza una donna marocchina con mezzo chilo di cocaina. Due mesi dopo averle concesso la cittadinanza italiana ci ritroviamo anche a doverla mantenere nelle nostre patrie galere. Continuo a non comprendere quale vantaggio abbia l’Italia nell’accogliere chi non ha rispetto per la nostra Nazione e per le nostre leggi”. E’ quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia.