Armi e droga in casa, blitz anti-mafia: arrestati 3 vicentini

La direzione distrettuale Antimafia di Venezia ha eseguito un blitz mercoledì nell’ambito di un’indagine sulla criminalità organizzata e arrestato 3 vicentini: i fratelli Domenico e Fortunato Multari, di 23 e 21 anni, e Matteo Pozza, di 28, domiciliati a Orgiano.

I Carabinieri hanno perquisito le abitazioni dei due fratelli, trovando circa un etto di marijuana e una pistola detenuta illegalmente. Nella casa di Pozza è stata invece trovata una pistola rubata e altra droga. Le perquisizioni rientrano in un filone di indagine partito dall’operazione “Terry” nello scorso febbraio. Nella relazione della Dia: “Per quanto attiene al restante territorio regionale – si legge -, sono stati evidenziati ciclici collegamenti della criminalità locale con la ‘ndrangheta, in particolare per i traffici di sostanze stupefacenti, nonché per il reimpiego di capitali illeciti in attività imprenditoriali, specificamente nella ristorazione, nella ricezione alberghiera e nell’autotrasporto”.