Arica premia i depuratori di Arzignano e Montebello

Il regolamento qualità acque di scarico è un meccanismo di incentivazione al continuo miglioramento delle performance ambientali relative alle acque immesse nel collettore ed ogni anno viene misurato e verificato.

L’assemblea di ARICA ha infatti istituito nel 2015 questa premialità quale riconoscimento non solo della continua osservanza dei limiti imposti con il provvedimento di scarico nel collettore, che rappresenta un obbligo, bensì dei più stringenti standard di qualità definiti dal Consorzio. Per ottenere il bollino di qualità delle acque reflue non basta quindi rispettare quanto definito nel provvedimento di scarico ma bisogna fare meglio e rispettare, per i parametri più significativi, valori allo scarico ben più rigorosi oltre ad osservare ogni adempimento previsto dal Regolamento di Fognatura.

Con questi criteri di valutazione, ARICA promuove il rilascio delle attestazioni e sui risultati dell’anno 2018, gli scarichi dei depuratori di Arzignano e Montebello sono risultati adempienti ad ogni obbligo e oltre ad avere rispettato i valori limite hanno avuto allo scarico valori entro i ben più stringenti standard di qualità

Con questo meccanismo premiale, ARICA vuole incentivare processi virtuosi di miglioramento continuo delle acque immesse nel collettore e sua volta delle acque scaricate dal collettore finale. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato, oltre al presidente di Arica, Antonio Mondardo, il presidente di Medio Chiampo Giuseppe Castaman e il Consigliere Delegato di Acque del Chiampo, Andrea Pellizzari