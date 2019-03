Aree ex Zambon, ex Valbruna e ex Beltrame: visite guidate ai cantieri

Domenica 17 marzo, in occasione della Giornata Verde, le aree industriali ex Zambon, ex Valbruna e ex Beltrame – nelle quali sono in corso operazioni di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee – saranno aperte al pubblico e i cittadini potranno partecipare a visite guidate.

Si tratta di un’occasione per conoscere lo stato di realizzazione delle opere, le attività che vengono svolte e scoprire la destinazione futura delle aree.

Sono in programma due visite: una al mattino, alle 10.30, con ritrovo alle 10.15, e una nel pomeriggio, alle 14.30, con ritrovo alle 14.15.

La durata di ogni visita sarà di 2 ore circa. Potranno partecipare al massimo 30 persone per ciascuna fascia oraria.

Il ritrovo è previsto all’area ex Zambon, in via dei Cappuccini 40, da dove si partirà a piedi.

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 12 di venerdì 15 marzo inviando un’email all’indirizzo sportellosostenibilità@comune.vicenza.it (si consiglia di munirsi di scarpe comode o scarponi nel caso dovesse piovere nei giorni precedenti).