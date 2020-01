AREA BERICA – In 700 per l’Artica: la classica d’inverno

Si è appena conclusa con successo l’8°edizione dell’Artica, la cicloturistica per bici e abbigliamento d’epoca per chi non teme il freddo, che si snoda sulle strade e sui sentieri dei Colli Berici nel mese di gennaio, segnando il primo appuntamento dell’anno per il circuito di eventi dedicati al ciclismo d’epoca.

L’Artica 2020 è stata una grande impresa sotto molti punti di vista: l’evento ha visto la partecipazione di 700 iscritti, donne e uomini, il cui più giovane è un sedicenne.

In questa edizione le richieste sono state superiori al numero al quale l’organizzazione, per ragioni di ottima riuscita dell’appuntamento, ha deciso di fermarsi. Gli appassionati ormai conoscono l’Artica e iniziano ad arrivare da oltralpe dimostrando come l’interesse verso il cicloturismo sia internazionale: iscritti da Austria, Stati Uniti, Germania, Spagna, Argentina, Belgio, Inghilterra e i nostri vicini di casa della Repubblica di San Marino, hanno potuto ammirare gli splendidi paesaggi del luogo sfoggiando destrezza in sella alle loro bici d’epoca, abbigliati in ricercatissimi capi vintage legati al mondo del ciclismo ma non solo. Da segnalare la partecipazione di due grandi nomi per il ciclismo: l’ex professionista Angelo Furlan e Giancarlo Brocci, fondatore dell’Eroica.

Bellissimo l’impatto visivo creato dai colori dei capi della capsule collection firmata Deus Cycleworks, il reparto bici di Deus Ex Machina, per l’Artica, indossati da moltissimi partecipanti: sciarpa, cappello, maglia e calze a righe blu e arancio con il logo ideato per l’occasione che unisce Deus Cycleworks e l’Artica, sodalizio al suo primo anno di vita che, spiega Filippo Bassoli, Direttore marketing e Comunicazione di Deus ex Machina, si è rivelato vincente. “Siamo colpiti per l’entusiasmo e l’ospitalità ricevuta dal territorio. Ringraziamo gli organizzatori Francesco Brojanigo, Alessandra Rovarin e Francesco Noro, i Comuni patrocinatori di Lonigo, Val Liona, Sarego e Alonte, tutti i volontari senza i quali sarebbe stato impossibile mettere su questo evento, gli sponsor e i partner di questa nostra prima edizione dell’Artica che, dato il clima clemente, possiamo ribattezzare Tiepidina. Siamo entusiasti dell’esperienza che ha superato le nostre aspettative in termini di numero degli iscritti, di impegno nella ricerca di uno stile retrò e rispetto per un territorio spettacolare”.

Impeccabile l’organizzazione, supportata dal lavoro di oltre 100 volontari, che fin dai giorni precedenti hanno accolto gli iscritti, dato indicazioni ed infine organizzato aperitivi, gestito tappe e punti di ristoro tra i quali Bagnolo del Corto alle Barchesse di Villa Pisani dal Conte Ferri, il maneggio e la cantina Trevisan, la cantina Punto Zero – un esempio di imprenditoria al femminile – e piazza Grancona a Grancona.

Partecipanti e accompagnatori hanno potuto deliziare i palati con ottime bottiglie di vino e bollicine del territorio, l’immancabile vin brulè, piatti di polenta con baccalà alla vicentina, trippa, pane mojo, vini, carne arrosto, prosciutto crudo, panbiscotto, birra e bevande calde. Da non dimenticare il supporto tecnico, durante tutto il percorso, per chi accidentalmente ha bucato o è incappato in qualche inconveniente meccanico.

La ciclostorica è stata una sfida epica, appassionante e coinvolgentedurante la quale ognuno ha affrontato con allegria le insidie del percorso a riprova del fatto che la bici è un mezzo di trasporto sostenibile e affidabile, tanto da poter essere utilizzata tutto l’anno, su ogni percorso, anche nel rigido inverno.

Deus Ex Machina con Deus Cycleworks rinnova, con questo evento, la fortunata partnership con L’EROICA di cui è “Evento Amico”, entrando a far parte del circuito di appuntamenti legati al “Ciclo Club Eroica”.

L’Artica e Deus ex Machina con Deus Cycleworks danno appuntamento alla prossima edizione e ringraziano tutti gli Sponsor, i Comuni patrocinatori e i Partner Tecnici per il preziosissimo contributo a supporto dell’evento:

Volkswagen Italia, Athena

Comune di Lonigo, Comune di Val Liona, Comune di Sarego, Comune di Alonte

Cinelli, Eroica, Bianchi, Recoaro, Campagnolo, Selle Royal, Birra Cimbra, Caseificio Albiero, Settecento 33, Corte de Pieri e Prosciuttificio San Marco.