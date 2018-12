AREA BERICA – Confcommercio rinnova i vertici

Tempo di rinnovo cariche per le delegazioni Confcommercio dell’Area Berica. Qualche giorno fa ad essere eletto presidente dei commercianti di Orgiano è stato Alessandro Cappellotto, con attività di commercio all’ingrosso e dettaglio di bevande e generi alimentari. Oltre ad eleggere il nuovo presidente l’assemblea ha provveduto al rinnovo dell’intero consiglio e pertanto affiancheranno il presidente Cappellotto, il vicepresidente Graziano Fongaro, che in paese gestisce una tabaccheria e i consiglieri Luisa Bedin, della ditta Bedin Centro Acquisti, Marco Ferraro della Ferraro snc e Igino Granetto del negozio Edilceramica snc.

Ad Agugliaro invece è stato riconfermato il presidente della locale delegazione Confcommercio Diego Beggiato (vicepresidente Antonio Giacometti), così come a Campiglia dei Berici rimane in carica il presidente Mario Neri (vicepresidente Elisa Bernardi).

“A tutti i neo dirigenti – dice Ernesto Boschiero, direttore della Confcommercio provinciale – vanno oltre alle nostre congratulazioni, un ringraziamento particolare alla loro disponibilità a partecipare con impegno alla vita associativa. Il loro compito è infatti fondamentale nel territorio, per portare avanti idee e progetti di crescita per tutti gli operatori commerciali, nonostante le difficoltà di gestire un negozio in momenti di mercato come quello attuale, caratterizzati da consumi in calo e crescente concorrenza delle grandi strutture commerciali e dell’e-commerce. Un altro fronte che richiede il loro prezioso impegno è quello di monitorare le esigenze delle imprese sul territorio, mantenendo un dialogo costante con l’Amministrazione comunale su temi “caldi”, come la sicurezza, le imposte locali, la programmazione commerciale, ma anche per attivare tutte le possibili iniziative di valorizzazione del ruolo delle attività commerciali, sia di servizio al cittadino che come elementi di aggregazione e di vitalità”.