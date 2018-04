ARCUGNANO – Uomo senza vita trovato in un capannone

Il corpo senza vita di un uomo, di 62 anni, è stato trovato stamattina intorno alle 12.30 in un capannone in via Meucci ad Arcugnano. Allertato il Suem, il personale non ha potuto che constatarne il decesso. I Carabinieri stanno indagando: dai primi rilievi sembra che si tratti di un caso di suicidio.