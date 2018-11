ARCUGNANO – Una serata tra Asiago Dop e Vino Durello

Una cena per celebrare il territorio vicentino e le sue tipicità agroalimentari. Venerdì 30 novembre, alle 20.30, il ristorante Acchiappagusto – Emozioni dei Sapori ad Arcugnano celebrerà il Formaggio Asiago DOP con una cena ideata dalla Chef Eleonora Andriolo in collaborazione con il Consorzio Tutela Formaggio Asiago.

«Per noi è importante dare omaggio ai prodotti tipici del territorio – ha spiegato la Chef nominata ambasciatrice del Vino Durello dal Consorzio Vino Lessini Durello e tra i giovani Chef under 30 scelti per rappresentare il Nord Italia al premio Miglior Chef Emergente che si è svolto la settimana scorsa a Milano – Poi, sono molto legata al Formaggio Asiago che conserva tutto il sapore della mia infanzia e proprio per questo ho dedicato un dolce al formaggio dell’Altopiano chiamandolo “Dolce Asiago”. Si tratta di un dessert a base di cioccolato bianco e mandorle, Asiago e marmellata di zucca e frutti di bosco».

Il menu della cena sarà un viaggio sorprendente alla scoperta delle innumerevoli interpretazioni in cucina del formaggio Asiago DOP

La scelta del Vino Lessini Durello per accompagnare i piatti non è stata fatta a caso. «Sono stata nominata ambasciatrice del Vino Durello e come giovane Chef – spiega Eleonora Andriolo – sento la responsabilità di far conoscere le peculiarità dei prodotti del territorio in cui vivo. È importante fare squadra: soltanto attraverso l’attività sinergica di produttori, aziende agricole e ristoratori possiamo far conoscere le bellezze e i sapori della nostra terra. In questo caso io sono soltanto l’ambasciatrice che trasforma la materia prima di prima qualità in ricette».

La cucina di Eleonora Andriolo è attenta alla tradizione veneta, vicentina e veneziana. «La cucina è espressione di tradizioni, abitudini, della storia di un territorio – spiega Eleonora Andriolo – Nonna Elvi, mi regalò un ricettario scritto a mano con oltre mille ricette: un gesto che mi fece riflettere dandomi la consapevolezza dell’importanza del ruolo di ciascun Chef nel preservare le tradizioni culinarie del territorio veneto cercando di evolvere la cucina, ma con un profondo rispetto per lo stile italiano».