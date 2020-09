Arcugnano, screening Covid con tampone rapido per 800 studenti: primo caso in Veneto

Il Comune di Arcugnano, primo in Veneto, ha deciso di attuare un progetto pilota destinato di tamponi rapidi a scuola, o meglio, in palestra. In questi giorni infatti, con una chiamata via mail, lettera e Whats App, il Sindaco Paolo Pellizzari sta invitando tutti gli studenti e le studentesse di Arcugnano a sottoporsi gratuitamente allo screening

Covid-19 nella giornata di sabato 26 settembre dalle 10.00 alle 17.30. L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione Comunale con la Protezione civile Ana Arcugnano, la Croce Rossa Vicenza e Centro di medicina Vicenza, è gratuita e su base volontaria

“Dopo aver adeguato i plessi scolastici al difficile momento, con uno sforzo davvero importante di progettualità ed economico, sarebbe paradossale assistere ad un andamento a

singhiozzo delle lezioni – spiega il sindaco Paolo Pellizzari in una nota – per questo grazie alla sensibilità della Protezione Civile ANA riusciamo a mettere a disposizione degli studenti e delle studentesse una attività di screening gratuita per affrontare la ripartenza con sicurezza ma anche di trasparenza e serenità per le famiglie, che auspico possano rispondere attivamente alla chiamata. Crediamo che per scongiurare la coda lunga degli effetti del primo lock down ed evitare che se ne presenti un altro nelle scuole debba riprendere con fiducia la didattica ma anche la socialità”.

La Protezione Civile avrà il compito di gestire nella giornata di sabato 26 settembre una affluenza di circa 700-800 giovani, accompagnati dai genitori trattandosi per la grandissima parte di minori, presso la palestra della scuola media.

Saranno effettuati tamponi antigenici rapidi e, solo in caso di positività, effettuati i tamponi classici PCR.