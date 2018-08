ARCUGNANO – Rubano bici per 6mila euro: denunciati 3 rumeni

Si sono introdotti in una casa di Arcugnano per rubare 2 bici: G.C.R 21enne, N.M.M 26enne, O.M. 31enne e C.N.L 29enne, tutti di nazionalità rumena e con precedenti, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso perché nei giorni scorsi, dopo essersi introdotti in un’abitazione, hanno rubato due bici del valore di 6.000 euro. I due mezzi sono stati recuperati e restituiti dai militari dell’Arma di Brendola.