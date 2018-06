ARCUGNANO – Operaio travolto da una balla di carta

Incidente sul lavoro stamattina in zona Nogarazza ad Arcugnano presso la ditta di carta da macero Mognon, in via Copernico. Un operaio, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da una pesante balla di carta. Sul posto Suem, Carabinieri e Spisal. L’operaio è stato trasportato al San Bortolo con diverse fratture.