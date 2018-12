Arcugnano- Bimbo muore soffocato da un pop corn

Morire per un fiocco di pop corn: un dramma assurdo che si è consumato l’altra sera ad Arcugnano. Un bimbo di un anno e mezzo è deceduto così, soffocato da un popcorn che Gli si è piantato in gola. La tragedia accaduta in casa, a Torri di Arcugnano, sotto gli occhi dei genitori che hanno cercato in tutti i modi di liberare la gola del figlioletto, seguendo le indicazioni telefoniche del Suem fino all’arrivo dell’ambulanza con il medico. Il bambino non riusciva a respirare, si è tentato di tutto ma per il piccolo però non c’è stato nulla da fare. I carabinieri hanno informato la procura che ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sul dramma.