ARCUGNANO – ARRIVANO I PANNOLINI BIOCOMPOSTABILI, PRIMI IN TUTTA ITALIA

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Arcugnano sarà il primo in Italia a proporre l’utilizzo esclusivo di pannolini biocompostabili sul territorio comunale. Il progetto partirà il primo luglio, interesserà tutte le famiglie con bambini piccoli del Comune e mamme in attesa. “Questi pannolini – sottolinea l’assessore all’Ambiente Gino Emilio Bedin – risultano più salubri per i bambini e consentono di raggiungere un importante obiettivo ambientale, ridurre in modo significativo il rifiuto. Abbiamo visto, infatti, che i pannolini inquinano molto, sono il 20% del peso del rifiuto secco prodotto nel Comune. Grazie al nostro gestore Utilya siamo in grado di recuperare i nuovi pannolini dagli appositi contenitori e di compostarli per produrre fertilizzante, quindi nessun impatto sull’ambiente”. Giovedì 14 giugno ci sarà un momento informativo per le famiglie con bambini, o in attesa. Durante l’incontro, che si terrà nella Sala del Consiglio, verrà spiegato tutto il progetto e consegnato un kit, composto da un contenitore da 50 litri, ad hoc per i pannolini e due scatole di pannolini biocompostabili secondo le misure richieste, per dare avvio all’utilizzo. “Obiettivo finale del progetto – spiega l’assessore Bedin – è arrivare, per il 2019, all’utilizzo esclusivo del pannolino biocompostabile vietando l’utilizzo di quelli tradizionali, a fronte di un incentivo per le famiglie rappresentato da una forte riduzione della tariffa sui rifiuti”.