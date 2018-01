ARCUGNANO – Arrestato marocchino per spaccio

Alle ore 16 di ieri, i carabinieri della stazione di Brendola unitamente ai militari della stazione di Altavilla Vicentina, durante uno dei numerosi controlli del territorio di natura preventiva, svolti in ambito provinciale, hanno fermato Jaafari Mwhdi, nato in Marocco nel 1977 e residente ad Arcugnano. L’atteggiamento nervoso del fermato ha indotto i militari ad eseguire una perquisizione al termine della quale sono stati trovati 2 involucri contenenti complessivamente circa 10 grammi di marijuana. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 29 grammi della medesima sostanza e un bilancino di precisione. Per il marocchino è inevitabilmente scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.