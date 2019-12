ARCUGNANO – Albero sulla strada a causa della neve

Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in Strada del Raposso ad Arcugnano per un albero caduto sulla sede stradale probabilmente appesantito dalla neve. La squadra intervenuta da Vicenza ha provveduto alla rimozione della pianta liberando cosi la sede stradale di nuovo fruibile alla circolazione. Analogo intervento per albero su sede stradale in via San Nicolò sempre ad Arcugnano.