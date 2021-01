A Noventa apre lo Sportello Badanti

inizia lunedì 25 gennaio 2021 presso la sede dei Servizi sociali comunali (piazza IV Novembre, uffici sotto ai portici) l’attività dello sportello per l’assistenza familiare (badanti). Un servizio sperimentale non solo per i cittadini di Noventa ma anche dei Comuni dell’Area berica. L’iniziativa parte da un progetto del Comitato dei Sindaci dell’Ulss8 Berica in collaborazione con CISL Vicenza e le Cooperative Margherita e Studio Progetto. Oltre a Noventa, sono previsti altri 4 sportelli operativi a: Vicenza (Comune capofila), Camisano, Creazzo e Sandrigo. Con apposita conferenza stampa e diffusione di materiale informativo, la settimana prossima saranno diffuse tutte le informazioni e i contatti.

Nel frattempo inoltriamo la locandina riguardante lo sportello di Noventa, un servizio che sarà aperto tutti i lunedì mattina dalle ore 8.30 alle 12.30. Per informazioni e appuntamenti telefonare al 339-2910857 oppure scrivere una mail all’indirizzo: assistenzafamiliare@aulss8.veneto.it