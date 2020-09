Apre la Biblioteca dei Tigli grazie ai club Rotary, Rotaract, Interact e Innerwheel

La Biblioteca Bertoliana apre la Biblioteca dei Tigli, prima nature smart library della città.

La nuova struttura sorge nel giardino della nuova sede decentrata di Laghetto inaugurata il 25 maggio, trasferita nei mesi scorsi nell’ex scuola primaria del quartiere, in via Lago di Pusiano, che ora ospita anche il centro Lagorà.

E’ stata realizzata grazie ai club Rotary, Rotaract, Interact e Innerwheel che hanno voluto offrire un sostegno innovativo ed ecosostenibile per affrontare l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus cercando di sfruttare al meglio gli spazi aperti. Un impegno che caratterizza i club a livello nazionale.

L’iniziativa fa parte del progetto più ampio rivolto alla città, denominato “Il Rotary per il verde: dalle foglie ai fogli” che prevede, oltre alla realizzazione della Biblioteca dei Tigli la donazione di 150 piante da siepe che verranno piantate lungo la pista ciclabile che va da Gogna a Parco Retrone, in collaborazione con l’assessorato al verde pubblico.

“Ringrazio i club Rotary, Rotaract, Interact e Innerwheel che hanno deciso di donare alla città un’idea e un progetto che aiuterà i bambini ad esprimersi in libertà, nonostante le limitazioni che il Coronavirus impone a tutti noi – ha dichiarato il sindaco -. Un dono certamente gradito che la Biblioteca Bertoliana saprà mettere a frutto. L’intero progetto, poi, prevede anche di arricchire la città di piante per rendere più gradevole un luogo della città che è stato danneggiato a seguito di un atto vandalico”.

“150 arbusti da siepe andranno ad implementare il patrimonio arboreo cittadino ed in particolare, in accordo con i club Rotary, Rotaract, Interact e Innerwheel, che ringraziamo, verranno piantati lungo la pista ciclabile che conduce da Gogna a Parco Retrone. Le nuove piante andranno a sostituire la staccionata vandalizzata qualche tempo fa che verrà rimossa entro la fine di settembre. I club hanno dato la disponibilità per provvedere alla piantumazione degli arbusti, mentre il Comune si occuperà di togliere la staccionata” – ha spiegato l’assessore al verde pubblico.

“Possiamo a tutti gli effetti considerare la Biblioteca dei Tigli una nuova sede decentrata della Bertoliana – ha dichiarato la presidente della Biblioteca Bertoliana -: tutti noi, amanti dei libri e della natura sappiamo quanto sia piacevole interagire con la lettura in un giardino o in un parco, sotto l’ombra delle fronde di un albero o in un luogo appartato. Questa è la Biblioteca dei Tigli a Laghetto, un posto ideale per condividere il piacere della lettura ma anche per divulgare messaggi culturali ed educativi in armonia con la natura, per sensibilizzare all’ecologia e all’identità dei nostri territori, per sviluppare un forte senso civico verso l’ambiente. Non è da dimenticare che in luoghi aperti i rischi di contagio, nella condizione contingente in cui ci troviamo, diminuiscono notevolmente rispetto agli ambienti chiusi. E stare all’aria aperta fa sicuramente bene per molti motivi, tra i quali la nostra salute psicologica, oltre che a quella fisica. La Bertoliana non può che essere grata a Rotaract di Vicenza e al suo presidente per la grande sensibilità dimostrata e per avere condiviso con noi il progetto”.

“Grazie alla sinergia e l’amicizia instaurata durante il periodo di lockdown tra il nostro club e la Biblioteca Bertoliana, è nata l’idea di dare il nostro contributo per fronteggiare l’emergenza nel nostro territorio – ha spiegato il presidente di Rotaract Alessandro Meggiolan -.La creazione di uno spazio all’aperto condiviso, unita ad un service distrettuale che prevede la piantumazione di 150 nuove piante, è stata il legante che ha permesso, attraverso l’unione delle forze dei Rotary cittadini e non solo, di dare vita ad un importante progetto condiviso. A noi rotaractiani piace metterci la faccia e metterci in gioco in prima persona, per questo abbiamo montato noi stessi le attrezzature esterne della Biblioteca dei Tigli, così come pianteremo le piante con le nostre mani. Auspichiamo che il nostro gesto porti benefici alla collettività ed in particolare ai bambini che ne godranno in futuro. D’altronde investire il nostro tempo per il benessere della collettività è ciò per cui lavoriamo ogni giorno. E la soddisfazione più grande sarà tra dieci, venti o trenta anni, quando vedremo le “nostre piante” grandi, con i giovani di domani”.

Biblioteca dei Tigli, genesi

L’emergenza Covid-19, con la necessità di contingentare il numero di lettori ammessi in biblioteca e di particolari cautele nell’area riservata ai più piccoli, rendono ancor più necessaria una declinazione di nature smart library delle attuali strutture, che valorizzi il contesto esterno della biblioteca per farne una sede usufruibile nelle stagioni più temperate e calde.

Gli utenti più piccoli sono quelli che maggiormente sono stati penalizzati dal confinamento. La biblioteca non è solo un luogo in cui trovare libri e dove poter leggere, è luogo di socializzazione culturale e di incontro che si mette a servizio delle nuove esigenze.

Proprio per questo dal 19 agosto, in attesa della “stanza verde” sono cominciate delle letture ad alta voce rivolte ai bambini nel giardino della biblioteca condotte dai giovani di Interact. Questo impegno prevede che il lunedì e il mercoledì pomeriggio, fino a tutto il mese di settembre, i giovani volontari intrattengano all’aperto i più piccoli con racconti sugli alberi, la natura, gli animali del bosco.

I Club Rotary, Rotaract, Interart e Innerwheel hanno, quindi, deciso di collaborare con la Biblioteca Bertoliana per progettare una “nuova stanza verde”, come molte ve ne sono nelle più sensibili realtà di biblioteche soprattutto nel Nord Europa.

Biblioteca dei Tigli, il progetto

La nuova biblioteca di Laghetto, in via Lago di Pusiano, al piano terra della ex scuola elementare del quartiere, è circondata da ampio spazio verde ombreggiato da grandi tigli e acacie.

Con la donazione di Rotary, Rotaract, Interact e Innerwheel Vicenza si è realizzata un’installazione leggera di tavolini e sedie in legno che permetterà ai lettori, grandi e piccoli, di fermarsi sotto gli alberi del giardino, in una biblioteca che sta “come sugli alberi le foglie”.

La Bertoliana ha allestito, per completare questo nuovo spazio verde, un percorso conoscitivo leggero realizzato attraverso schede appese ai rami più bassi dei tigli con informazioni botaniche sulle specie presenti nel giardino e proponendo suggerimenti di lettura su tematiche naturalistiche, sugli alberi, sul paesaggio, sull’ambiente naturale.

Questa “stanza verde” è legata alla sala interna della biblioteca dedicata a bambini e ragazzi, con l’arricchimento dell’arredo esistente.

Si offrirà ai più piccoli un luogo dove essere accolti da mobili bassi, colorati, atossici e da un murale che legherà questo spazio interno all’esterno e che sarà realizzato successivamente. I libri, si sa, aprono mondi vasti dove l’avventura e la scienza non sono che due strade per ritrovarsi nel bosco.

La Biblioteca dei Tigli sarà a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 19.