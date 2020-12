Apre il gas metano ed esplode la casa: 1 ferito

Un’esplosione si è verificata ieri pomeriggio attorno alle 16 in contrada Cremenzi, a Valdagno, in un edificio residenziale bifamiliare. L’esplosione pare sia stata innescata da del gas metano che si era accumulato in uno dei due appartamenti della casa dove vive un41enne che è stato soccorso e trasportato all’ospedale. L’uomo è poi stato dimesso in serata. Sulle cause indagano i Carabinieri, che sembrano propendere per un gesto volontario da parte dell’uomo.