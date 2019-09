Approvato a Schio il Piano per eliminare le quasi 2.500 barriere architettoniche

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Il Consiglio Comunale di Schio ha approvato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A) strumento che gli Enti Pubblici hanno a disposizione per monitorare, progettare e pianificare gli interventi finalizzati all誕bbattimento delle barriere architettoniche e, dunque, al raggiungimento della fruibilit in condizioni di comfort e sicurezza, dei percorsi urbani, degli edifici e degli spazi pubblici per tutti i cittadini.

Il P.E.B.A. , redatto dallo Studio di Architettura Stefano Maurizio con sede a Gaggio di Marcon (VE), consiste nell’analisi dello stato di fatto degli edifici pubblici e dei percorsi urbani del Comune di Schio, con rilevazione delle eventuali barriere architettoniche presenti; mostra poi le relative proposte di soluzione con la stima dei costi e le priorità di intervento, che saranno suddivise in stralci funzionali. Sono 2484 le singole schede delle barriere presenti negli ambiti urbani del Comune di Schio censite nel Piano, che ha interessato il centro storico della cittdi Schio, alcune zone della periferia e alcune localitlimitrofe quali Santissima Trinit Magr CaTrenta, Giavenale, Monte Novegno, Poleo, San Rocco del Tretto, San Ulderico del Tretto, Santa Caterina del Tretto, Piane-Santa Maria del Pornaro.