Appeso ad un albero a testa in giù per oltre un’ora: salvato dai pompieri

Alle 16:30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelletto di Rotzo per soccorrere un uomo rimasto appeso a testa in giù dopo essere scivolato da un albero a oltre 10 metri di altezza, mentre eseguiva dei lavori con una motosega. Durante l’esecuzione del lavoro perdeva l’equilibrio e nello scivolamento, l’imbraco vincolato su un punto fisso, faceva capovolgere l’uomo di 180 gradi. All’arrivo dei soccorritori l’uomo era trattenuto dall’imbraco in parte sfilato, che lo tratteneva solo per le caviglie. I vigili del fuoco, montavano la scala italiana e operando con manovre SAF (speleo alpino fluviali) assicuravano la persona in un punto più alto, allestendo un paranco per sollevarlo e liberarlo dal punto dove era rimasto bloccato. L’uomo, un 65 enne, rimasto a testa in giù per oltre un’ora è stato fatto scendere in sicurezza a terra, dove è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM.

Foto d’archivio