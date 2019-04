Aperture oltre l’orario, minacce ai vicini: denunciati i gestori di un locale

enunciati i gestori di un locale pubblico per violazione di un provvedimento del giudice, minaccia e disturbo al riposo delle persone.

I Carabinieri della Stazione di Sossano, nella giornata di ieri, hanno denunciato per i reati di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice, minaccia e disturbo al riposo delle persone, F.F 49enne, S.C 43enne e A.M. F 68enne.

Gli indagati, gestori di un locale del paese, per quanto appurato dai militari dell’Arma nel corso dei frequenti controlli, sin dall’anno 2007 ad oggi non hanno rispettato l’ordinanza del Tribunale di Vicenza che disponeva la chiusura dell’esercizio pubblico entro le ore 22, oltre ad aver tenuto atteggiamenti vessatori nei confronti delle persone residenti nelle vicinanze consistiti in minacce ed ingiurie e disturbando, in orario serale e notturno, il loro riposo con musica ad alto volume, circostanza quest’ultima verificata anche dalle misurazioni richieste all’Arpav di Vicenza.