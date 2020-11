APERTO A VICENZA IL TAMPONIFICIO PIÙ GRANDE DEL VENETO

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

In Fiera a Vicenza un centro in grado di processare centinaia di tamponi al giorno e sgravare le strutture dell’Ulss dall’afflusso di pazienti. Sarà così possibile velocizzare le diagnosi per i pazienti che aspettano la negativizzazione. Di Sharon Di Carlo