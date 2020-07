Anziano raggirato da tre persone: si fanno consegnare 350 mila euro!

Tre soggetti raggirano un anziano 92enne di Orgiano riuscendo a farsi consegnare una somma di danaro per circa € 350.000,00. Denunciate tre persone.

I Carabinieri della Stazione di Sossano, il 22 luglio 2020, a conclusione di attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di truffa aggravata in concorso, tre persone di nazionalità serba (figlia, madre e il convivente di quest’ultima), residenti a Lonigo.

Le indagini da parte dei militari dell’Arma venivano avviate nelle settimane precedenti, a seguito della denuncia – querela presentata dai nipoti di un 92enne, residente ad Orgiano, i quali riferivano di aver accertato che il nonno, nel periodo compreso fra il 2009 ed il 2019, aveva conosciuto il terzetto che, nel tempo, era riuscito a conquistarne la fiducia palesandogli difficoltà economiche e di salute (risultate non veritiere), al punto da chiedergli degli aiuti di natura economica, che l’anziano in diverse circostanze elargiva per un valore quantificato di circa € 350.000,00, derivato dalla vendita di azioni, titoli e dall’estinzione di alcuni conti correnti a lui intestati.

Il 92enne, nel corso dell’attività investigativa, sentito dai militari confermava di aver aiutato economicamente senza alcuna costrizione fisica o psicologica il nucleo familiare in questione (circostanza verificate dalle testimonianze dei consulenti finanziari), affermando di non voler procedere penalmente nei confronti delle persone denunciate.

Della vicenda è stata informata l’Autorità Giudiziaria berica che sulla scorta dei documenti acquisiti dai militari dell’Arma valuterà i conseguenti provvedimenti da adottare nei confronti del terzetto.