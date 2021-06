Anziano litiga con vicini: sputi, calci prima di essere colpito con una scopa

Momenti di tensione ieri alle 16 in un condominio della zona Nord di Vicenza. Un pensionato di 91 anni con problemi psichici ha provocato per l’ennesima volta i vicini tanto che la lite si è risolta in uno scontro fisico.

L’uomo è andato in escandescenze ed ha aggredito un vicino 50enne per futili motivi insultandolo, sputandogli addosso e colpendo a calci la sua porta. Il 50enne esasperato ha preso una scopa e l’ha colpito in testa. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Per il 50enne è scattata la denuncia per lesioni aggravate. Non è escluso che l’uomo sporga a sua volta denuncia contro il 91enne.