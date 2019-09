“Antropocene” sull’emergenza climatica all’Oden

In occasione del Climate Summit delle Nazioni Unite a New York, a conclusione del Global Climate Strike con oltre 150 Paesi coinvolti in azioni nate dagli scioperi scolastici del movimento Fridays For Future, si fa sempre più urgente sollecitare l’attenzione sull’emergenza climatica e il grande schermo può rappresentare un importante mezzo di sensibilizzazione.

Venerdì 27 settembre alle 22, il Cinema Odeon di Vicenza propone quindi la proiezione speciale di un documentario emblematico della denuncia non solo dei danni recati all’ambiente, ma di un vero e proprio processo di mutamento geologico inarrestabile: “Antropocene – L’epoca umana”, regia di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky e Nicholas de Pencier, uscito nelle sale lo scorso 18 settembre come completamento – dopo “Manufactured Landscapes” (2006) e “Watermark” (2013) – di una trilogia di documentari sull’impatto delle attività umane sul nostro pianeta. Quello rappresentato è un viaggio in sei continenti, narrato dalla voce di Alicia Vikander, per accostare i diversi modi nei quali l’uomo sta sfruttando le risorse terrestri e modificando la Terra come mai prima, più di quanto facciano i fenomeni naturali.

Una seconda proiezione è prevista per domenica 29 settembre alle 18 nell’adiacente Sala Lampertico. Interi a 6,50 euro, ridotti (anche per gli under 30) a 5,50.