Antonio da Bassano è il nuovo Masterchef d’Italia!

E alla fine Antonio Lorenzon ce l’ha fatta a coronare il suo sogno: è infatti il nono Masterchef d’Italia: 43 anni, art director di Bassano del Grappa e una passione per la cucina che condivide con tutta la famiglia, ha superato nella sfida dei menu personali le finaliste Maria Teresa Ceglia, consulente finanziaria pugliese trapiantata a Milano e l’infermiera di Parma Marisa Maffeo.

Un vero personaggio Antonio, che piace in maniera quasi plebiscitaria al pubblico social: modesto, sorridente, mai cattivo con gli avversari, fantasioso, talentuoso e tecnicamente esperto (come non ricordare l’abilità con cui stende la sfoglia?). Eppure, non è uno che si monta la testa. Quando all’inizio della serata i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli mostrano i video degli esordi, del loro ingresso nella cucina di SkyUno, si schermisce: “sono migliorato in cucina, ma come personalità sono un po’ pirla come quando sono entrato”.

E dopo la vittoria confida: “Non cambierò mai, sono e resterò una persona semplice”. Ora lo aspetta la pubblicazione del suo libro di ricette e un assegno da 100mila euro. Intanto, per festeggiare la vittoria ha chiesto la mano del suo compagno.