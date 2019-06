Anomalia agli impianti, a Marghera bruciano etilene e propilene

In tanti ieri sera, 25 giugno, avranno visto il fuoco alto provenire da Marghera: erano le torce della Versalis che stavano bruciando etilene e propilene. Decine, centinaia di segnalazioni e di richieste di informazioni per le “ciminiere” che si vedono accese anche in lontananza.

Si tratta delle torce Versalis che si sono accese per un’anomalia agli impianti. In pratica vi è un prodotto che sta “scaricando in torcia” ma si tratta di un protocollo di sicurezza quando c’è un’anomalia agli impianti. In questi casi è regolare che il materiale prodotto vada bruciato in torcia.

Niente di preoccupante, hanno assicurato i vigili del fuoco, sul posto con due squadre dalle 22 alle 23.30, quando l’anomalia è rientrata.