Annunciò il coronavirus, morto il medico cinese che non venne creduto

E’ morto il medico che aveva dato per primo l’allarme sulla diffusione del coronavirus, anche se non sapeva esattamente cosa fosse, ma non era stato ascoltato.

Anzi Li Wenliang era stato fermato dalla polizia, minacciato. Venendo prima screditato dalle autorità, arrestato insieme ai sette colleghi che avevano messo in guardia amici e conoscenti, “proteggete le vostre famiglie”, prima che la sua posizione fosse rivalutata dalla magistratura e dalla società, diventando un simbolo. Simbolo del silenzio del governo davanti all’emergenza.

Lo rendono noto i media locali, spiegando che il medico è morto proprio per il contagio da coronavirus.

Fonte La repubblica