Annunciati 60 licenziamenti a Marostica: duro comunicato dei sindacati

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Duro comunicato delle segreterie Filctem Cgil (Laura Scalzo), Femca Cisl (Giuseppe Rosa) e Uiltec Uil (Tiziano Cortese) su Abb Spa, azienda di Marostica.

“L’azienda -scrivono- dopo avere per 2 anni, dalla ristrutturazione del 2018, preso in giro i lavoratori asserendo che il sito si avviava al pareggio di bilancio, stamane comunica alle OO.SS e alla Rsu aziendale la perdita del posto di lavoro per 60 dipendenti e la chiusura dello stabilimento di Marostica.

I vertici aziendali non sono stati in grado di fare scelte a tutela dell’occupazione e purtroppo l’azienda non è nuova alle cronache sindacali anche nel resto dei siti italiani.

Si proclama dunque lo stato di agitazione, stabiliremo con i lavoratori le azioni di lotta da intraprendere e coinvolgeremo le istituzioni a tutela dei lavoratori”.