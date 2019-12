Anno record di investimenti per Asiago DOP

Un anno record di investimenti in valorizzazione del prodotto quello che si sta chiudendo, per il Consorzio Tutela Formaggio Asiago e, che, nel 2020, proseguirà con azioni di promozione e informazione per oltre 4.700.000 euro in Giappone, Cina, Corea del Sud e Vietnam e 3.700.00 euro in Italia, Germania, Regno Unito e Repubblica Ceca con due importanti piani triennali co-finanziati dalla UE.

A partire dal 2020, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago sarà protagonista di due importanti piani triennali di promozione e valorizzazione del prodotto co-finanziati dalla UE. Il primo, denominato “Asia Enjoy European Quality Food”, dal valore di oltre 4.700.000 euro, è rivolto ad attività in alcuni tra i paesi a maggior crescita dell’interesse verso la produzione casearia italiana: Giappone, Cina, Corea del Sud e Vietnam. Il secondo, dal valore di oltre 3.700.00 euro, dal titolo “European Lifestyle: Taste Wonderfood”, realizzerà azioni di informazione e promozione in Italia, Germania, Regno Unito e Repubblica Ceca, a conferma dell’importanza che l’Unione Europea riconosce alla diffusione del suo patrimonio identitario. Il successo di questi due progetti nasce da un approccio proattivo del Consorzio Tutela Formaggio Asiago che ha sempre puntato ad azioni volte a garantire la massima tutela al prodotto e, a seguire, a strutturati piani di conoscenza e diffusione.

In Italia, nel frattempo, dal 10 dicembre, in occasione delle celebrazioni dei 40 anni di storia del Consorzio, prenderà il via anche la nuova attività di comunicazione su televisione, cinema e stampa, che darà massima visibilità a questa produzione millenaria con un viaggio che celebra il legame inscindibile tra Asiago DOP e il suo territorio. La nuova campagna di comunicazione è parte integrante di un progetto di grande respiro che vede il Consorzio Tutela Formaggio Asiago impegnato a diffondere la conoscenza della specialità veneto-trentina con azioni on e off line e dove il web, anche con progetti di merchandising e con lo shop online presente all’indirizzo shop.asiagocheese.it, permette di consolidare in tutto il mondo la conoscenza del prodotto.