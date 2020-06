Anniversari e cerimonie pubbliche, il 10 giugno commemorazione a Monte Berico

Restituire una propria centralità alla cerimonia per i fatti legati al conferimento della prima Medaglia d’Oro al Valore Militare alla Città di Vicenza e, allo stesso tempo, dedicare un distinto momento di commemorazione della storia del Corpo di Polizia Municipale, ora Polizia Locale.

Questo il duplice intento di una proposta avanzata dal sindaco Francesco Rucco e accettata dalla giunta comunale nella seduta di questa settimana.

Il 10 giugno ricorre l’anniversario dell’eroica difesa della città da parte degli 11.000 patrioti, in gran parte cittadini e volontari, che dopo una strenua resistenza contro i 40.000 uomini del generale Radetzky furono costretti alla resa. A partire dal 1867, dopo l’annessione del Veneto al Regno d’Italia, per volontà del Consiglio comunale la giornata del 10 giugno divenne ricorrenza ufficiale e fino alla metà del secolo scorso, la celebrazione di questa ricorrenza è sempre avvenuta attraverso un pellegrinaggio con partenza dalla Piazza dei Signori fino a Monte Berico.

Successivamente la celebrazione del 10 giugno ha perso il suo originario prestigio e significato fino ad essere confusa, in tempi recenti, con l’anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Municipale, che invece risale al 26 febbraio 1928. Così, per molti vicentini, il 10 giugno è diventato la “Festa della Polizia Municipale”, perdendo l’originario significato riferito ai gloriosi fatti del 1848, che valsero alla città il conferimento della prima Medaglia d’Oro al Valore Militare da parte del re Vittorio Emanuele II nel 1866.

Ora quindi emerge la volontà di ripristinare le originarie modalità di celebrazione di questa ricorrenza consolidando il già forte senso di appartenenza civica che anima molti vicentini.

La proposta del sindaco consiste nella previsione, a partire dall’anno in corso, di una cerimonia da svolgersi nel Piazzale della Vittoria, a Monte Berico, il giorno 10 giugno (o in altra data, purché di immediata prossimità) con la collocazione da parte del Sindaco di una corona d’alloro alla base del monumento “Genio dell’Indipendenza” dedicato ai caduti, vicentini e non, accorsi per la difesa della città nella primavera del 1848.

Al tempo stesso si prevede di svolgere a partire dal prossimo anno nella data del 26 febbraio, o giorni vicini, una distinta cerimonia per commemorare l’anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale, ora Polizia Locale, secondo modalità che saranno successivamente concordate con il Comandante. La cura dei dettagli organizzativi e logistici della nuova cerimonia saranno affidati all’Ufficio cerimoniale ed eventi istituzionali, coordinato dal Capo di Gabinetto del Sindaco.