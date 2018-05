ANIMALI – Distruggere nidi di rondini è reato

Con l’arrivo della Primavera volano lungo i nostri cieli le rondini, simbolo di questa ridente stagione. O meglio, volavano le rondini.

Sì, perché stando a una recente statistica, negli ultimi anni si è registrata una riduzione del 40% di rondini, entrate addirittura a far parte della categoria degli animali in via di estinzione. Le cause sono molteplici, prima tra tutte l’agricoltura intensiva e la distruzione dei nidi da parte dell’essere umano che preferisce distinguersi per l’intolleranza e il non rispetto nei confronti della natura e degli animali che la popolano. In questo modo, si vengono ad alterare anche i normali equilibri naturali. Gli uccelli che vivono sul territorio svolgono un’importante funzione di equilibratori naturali quali predatori di insetti. A conferma di ciò, basti pensare che, nella stagione riproduttiva, una coppia di rondini mangia più di 1000 insetti tra zanzare e mosche per alimentare i pulcini. Forse non tutti però sanno che distruggere i nidi delle rondini è un reato. Questo animale volatile, così come i loro nidi, le loro uova e i nidiacei, sono protetti dalle norme contenute nella legge n. 157/92 e da quelle che troviamo nell’articolo 635 del codice penale. Vietata l’uccisione delle rondini e la distruzione dei loro nidi. Il reato in cui incappano quelli che si macchiano di questa violenza è “danneggiamento della fauna selvatica”. Chi vede qualcuno che distrugge i nidi delle rondini, può chiamare il Corpo Forestale dello Stato al numero di telefono 1515. Mentre i comuni che vogliono fare qualcosa di concreto possono aderire al progetto della Lipu adottando la delibera Salvarondini.

“Le rondini, come del resto balestrucci e rondoni, sono importanti (e quindi vanno protetti) non solo per il loro valore intrinseco (vanno ad aumentare la cosiddetta biodiversità) ma anche per il loro comportamento e per la loro riconosciuta utilità. Queste specie si cibano esclusivamente in volo di insetti, prevalentemente mosche e zanzare. È stato valutato che una città di medie dimensioni (100-150.000 abitanti) può ospitare circa 10.000 tra balestrucci, rondini e rondoni che nei 4-5 mesi di presenza arrivano a mangiare 63 tonnellate di mosche e zanzare”.