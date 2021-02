Animale morto in strada: donna frena e fa incidente

Incidente martedì 9 febbraio sulla bretella Thiene – Schio

Alle ore 15.15, G.D. donna di 76 anni residente a Schio, alla guida di una Ford, ha frenato bruscamente per evitare un animale selvatico che si trovava inerte in mezzo alla strada.

A seguito dell’arresto improvviso del veicolo un autocarro Iveco, che seguiva, condotto da D.F. di anni 61 residente a Camisano, non è riuscito ad evitare l’impatto, tamponando l’autovettura Ford.

Fortunatamente nessun conducente rimaneva ferito nell’impatto. Il traffico subiva rallentamenti in quanto si è dovuto creare un senso unico alternato durato per circa un’ora per il recupero dei mezzi e per la pulizia della strada. Sul posto intervenivano due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino per il rilievo del sinistro e per la viabilità del traffico.