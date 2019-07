Andrea Filomena di Temptation Island tronista a settembre dalla De Filippi?

Cosa ne è stato di Jessica Battistello e Andrea Filomena dopo il falò che li ha visti dirsi addio a Temptation Island 2019? Per il momento, sui profili social ufficiali dei due protagonisti tutto tace, ma c’è chi invece sul web non ha intenzione di restare in silenzio. Stiamo parlando delle numerose fan del giovane imprenditore di Torri di Quartesolo convinte che, in seguito all’avventura di Canale 5, per lui si apriranno numerose porte: molte lo invocano a gran voce come nuovo tronista per il programma storico della De Filippi, Uomini &Donne. “Troppo signore, meriti di meglio bello bravo e buono”, dice una follower; “Trovati una che ti apprezza e che non ti prenda in giro perché vali molto, magari esistessero ancora ragazzi come te! Non hai perso nulla ti sei solo liberato”, le fa eco un’altra poco dopo. Qualcuno, malgrado le numerose smentite, continua invece a ipotizzare che la coppia si sia accordata per mere questioni di business; altri, invece, credono che tutti i followers del mondo non valgano la figuraccia realizzata di fronte all’Italia intera. Solo business dietro alle loro vicende sentimentali? Non è dato sapere, ma resta alta l’attenzione del pubblico su di loro. Lei stessa nei giorni scorsi, in un’intervista a Uomini e donne Magazine, ha invece detto: “A oggi sto bene, molto. Non nego di aver avuto momenti di sconforto guardando le puntate. Vedere Andrea stare male non è stato facile, per niente…. lui è un ragazzo con la testa sulle spalle, fedele e di una bontà unica, simpatico, carismatico e sempre pronto ad aiutare il prossimo”. Nella stessa intervista a Uomini e donne Magazine, Andrea ha rivelato: “Penso che l’amore che ho provato per lei, puro e sincero, non possa sicuramente sparire da un giorno all’altro. Sono rimasto provato da questa esperienza ma ad oggi penso che più che una sfortuna questa sia stata la mia fortuna più grande: aver capito quello che ho vissuto, quello che sto vivendo e quello che potrò vivere”. Adesso il pubblico attende con ansia di rivederlo magari sul trono a Uomini e donne da settembre.