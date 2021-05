Andrea Chiorboli nuovo Direttore Generale di Acque del Chiampo, scelto all’unanimità dall’Assemblea dei Soci

E’ Andrea Chiorboli il nuovo Direttore Generale di Acque del Chiampo. Si è svolta ieri mattina l’Assemblea dei Soci, composta dai sindaci dei comuni azionisti dell’Azienda di Via Ferraretta, in cui sono state approfondite le tre candidature che avevano superato la valutazione della Commissione Tecnica a fronte di una ventina di aspiranti. I soci sono stati concordi nella scelta di un manager già dipendente di Acque del Chiampo nella figura di Andrea Chiorboli, fino a ieri Responsabile dell’Ufficio di Presidenza. Ingegnere civile dal 1998, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza, 49 anni, sposato con una figlia, il nuovo Direttore Generale viene assunto nella partecipata di Arzignano nel 1999 e percorre i diversi livelli interni fino a diventare Vice Direttore dell’Area Tecnica e acquisendo forti competenze nel settore degli impianti idrici, ha ricevuto il placet dei soci all’unanimità.

“Grande soddisfazione” – dichiara Chiorboli – “per la fiducia dimostrata dai Sindaci, frutto di una collaborazione che dura da molto tempo e grande sintonia con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione che hanno scelto la continuità investendo in una risorsa interna, il percorso delle cose da fare è già tracciato dagli indirizzi ricevuti in questi anni specialmente su temi come PFAS e riduzione dei fanghi”

“Il voto unanime dell’Assemblea dei Soci dimostra che la fiducia che il nostro CdA ha sempre riposto in un manager come Andrea Chiorboli è condivisa fino in fondo” – aggiunge il Presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia – “sono sicuro che il nuovo Direttore Generale, che conosce perfettamente la complessità della nostra Azienda, ma sa anche dialogare con i Sindaci, sarà confermata di fronte alle sfide del futuro”