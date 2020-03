“Andrà tutto bene”: nel Vicentino l’invasione degli arcobaleni per esorcizzare il coronavirus

“Andrà tutto bene”. E’ il leit-movie positivo che si ripete in tutto il Paese. C’è chi lo fa attraverso il web, postando sui vari social immagini dove cuori, arcobaleni e segni di buon auspicio per il futuro vanno per la maggiore. Ma c’è anche chi ha lanciato una campagna “positiva” e reale: l’invito per tutti è quello di mettere fisicamente fuori dalle proprie finestre e balconi dei teli con colorati arcobaleni e la scritta, “Andrà tutto bene”. Un’iniziativa che costa poco ma che per chi è solo in casa (anziani, studenti fuori sede,…) è sicuramente un gesto che riesce – anche solo per un momento – a rincuorare il cuore e lo spirito. Anche nel Vicentino da ieri sono comparsi disegni e lenzuola in moltissime case e terrazzi: un abbraccio comune che parte dai bambini, primi fautori di questi strumenti di comunicazione positiva, e passa per tutte le famiglie in questo momento difficile. In queste foto, in particolare, alcuni di quelli presenti nelle zone di Chiampo. Ma l’iniziativa è presente in tutto il Vicentino, mandateci i vostri!

Da Molino di Altissimo