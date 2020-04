Ancora gente a spasso: ieri multati in 13. Rucco: “State a casa”

Sono 200 i controlli effettuati ieri, giovedì 9 aprile, dalla polizia locale a pedoni, veicoli ed esercizi commerciali, nell’ambito dell’attività di vigilanza del rispetto delle disposizioni per contenere l’emergenza Coronavirus.

Le persone controllate sono state 163, 59 delle quali a piedi e 104 a bordo di veicoli. Sono state, inoltre, compiute verifiche su 37 esercizi pubblici e attività commerciali.

Ad essere sanzionate sono state 13 persone, tutte a piedi, trovate a passeggiare in centro storico e nei dintorni senza un valido motivo.

Nessuna violazione è stata, invece, riscontrata dagli agenti tra gli automobilisti, le attività commerciali e gli esercizi pubblici controllati.

“L’emergenza non è ancora finita, dobbiamo essere responsabili e anche se costa sacrificio, a Pasqua e Pasquetta dobbiamo restare a casa – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco –. Non si tratta solo di rispettare disposizioni imposte da un’autorità ma di fare appello al proprio buon senso per l’interesse di tutti, evitando di mettere in pericolo la propria salute e quella dei nostri cari in primis”.