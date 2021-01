Ancora danza al Tcvi

Il Teatro Comunale Città di Vicenza conferma la sua vocazione ad essere palcoscenico di danza, di ogni ascendenza e matrice culturale, anche con la prossima esperienza artistica, in programma ancora a porte chiuse: si tratta della residenza e del laboratorio di pratiche performative con il collettivo Jennifer rosa sul progetto HIT! con la partecipazione di Francesca Foscarini danzatrice e coreografa pluripremiata, in programma da lunedì 1 a giovedì 4 febbraio 2021.

Il primo studio di HIT! è stato presentato nell’edizione di esordio del Festival Danza in Rete nel 2018; questa nuova fase della ricerca coinvolge Francesca Foscarini come interprete per il collettivo Jennifer rosa, con l’obiettivo di portare il progetto alla sua compiutezza.

La performance – che sarà in scena a teatri riaperti – è costruita a partire da una serie di canzoni pop, al vertice delle classifiche nel giorno del compleanno della performer; i pezzi in successione cronologica dalla sua nascita ai giorni nostri, diventano la colonna sonora dei suoi anni che scorrono, del suo volto che cambia, del suo corpo stratificato di danza, vita, immagini, incontri. I miglior successi, ascoltati e ballati da tutti, i tormentoni di una settimana, di una stagione, di un’epoca, la incalzano uno dopo l’altro, compleanno dopo compleanno: sono pezzi che non ha scelto ma che comunque la riguardano, canzoni che si ritrova addosso, da cui essere rapita, spiazzata o in cui lasciarsi sprofondare. Maratona di una vita, in cui buttarsi a capofitto, in modo sincero e “innocente”, al di là di stereotipi o intenzioni coreografiche ad effetto, in un esporsi disarmato.

Nell’ambito della residenza di danza sostenuta dal TCVI, sarà realizzato un incontro con il pubblico: mercoledì 3 febbraio alle 18.00 sulla piattaforma digitale zoom, a cui parteciperanno Francesca Foscarini e il Collettivo Jennifer rosa, per discutere sulla genesi “stratificata” di questo particolarissimo progetto performativo e musicale; per partecipare è sufficiente iscriversi su Google Form http://bit.ly/IncontroconJenniferRosaeFrancescaFoscarini per ricevere le credenziali di accesso. Il giorno seguente giovedì 4 febbraio dalle 18.30 alle 20.30 è in programma invece un laboratorio, dedicato agli spettatori danzanti del Comunale, la community superfidelizzata che partecipa ai percorsi di audience development ed engagement collegati agli spettacoli della programmazione di danza. Condotto da Chiara Bortoli e Francesca Raineri del Collettivo Jennifer rosa, il laboratorio sarà centrato su percorsi di improvvisazionea partire dal repertorio di canzoni pop, i miglior successi conosciuti e ballati da tutti. Dare corpo a ogni canzone aderendo al suo mood, in una varietà di risposte e di fisicità possibili sarà l’obiettivo di questa esperienza di movimento guidato, che parte dall’ascolto di ogni pezzo, le personalissime “Hit” dei partecipanti che diventano parte integrante del progetto complessivo, evidenziando la soglia tra immaginazione e azione, nello stupore di quella danza “sconosciuta” che sta per nascere.