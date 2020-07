Anche Thiene è Comune Ecoattivo con il progetto Bike To Work

Sono ormai quasi 190 le Amministrazioni Comunali che hanno aderito al Club dei Comuni Ecoattivi sul territorio nazionale e ora anche Thiene ha deciso di sostenere il progetto lanciato da Achab Group, rete nazionale di comunicazione ambientale, mirato ad incentivare i comportamenti corretti e, in particolare, gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta.

Il progetto Ecoattivi, completamente gratuito per le Amministrazioni aderenti e per i loro cittadini, rende accessibile uno stimolante strumento di gioco e apprendimento sui temi ambientali e sociali e permette ai cittadini EcoAttivi di partecipare alle estrazioni di una bicicletta elettrica entro il 31 ottobre 2020 (saranno ritenuti validi i punti maturati fino al 30 settembre 2020).

Ogni residente potrà, infatti, scaricare senza nessun costo l’App EcoAttivi dagli store, maturare punti realizzando una serie di azioni positive di carattere sociale, ambientale e culturale e rispondendo a quiz, enigmi, sfide e missioni per migliorare le proprie competenze sui temi ambientali. Ogni 100 punti accumulati si maturerà un biglietto virtuale e ogni biglietto parteciperà alla estrazione: chi avrà più biglietti virtuali avrà maggiori probabilità che uno dei propri venga sorteggiato tra tutti quelli maturati dai cittadini EcoAttivi dei comuni aderenti all’iniziativa su tutto il territorio nazionale.

«Ora che assistiamo alla riattivazione degli spostamenti sul nostro territorio – spiega Andrea Zorzan, Assessore all’Ambiente e alla Viabilità – è importante anche più di prima limitare gli spostamenti in macchina per non inquinare, tutelare la nostra salute e proteggere l’ambiente.

Come Amministrazione, aderendo a Ecoattivi abbiamo scelto di sostenere i nostri cittadini non solo nel mantenimento della sensibilità ambientale che abbiamo maturato nelle difficili settimane che sono trascorse, ma anche nella trasformazione di questa sensibilità in concreti nuovi comportamenti a vantaggio della salute dell’ambiente e di quella dell’uomo».

Con EcoAttivi chi si sposta in bici viene premiato e accumula più punti attraverso azioni dedicate:

Quiz Bike to Work – 50 quiz a risposta multipla sulla bicicletta e sui suoi numerosi vantaggi per la salute mentale, fisica e ambientale.

Io e la mia bici – Invia una foto o un selfie: di te con la bici, di un paesaggio suggestivo incontrato durante un percorso in bici.

Pedalo positivo – Invia un messaggio positivo della tua esperienza negli spostamenti in bici.

Bike to work – Vai al lavoro in bici e accumula più punti.

Missione RIPARTO COL MEZZO GIUSTO! – Punti extra a chi riuscirà ad accumulare 2000 punti con gli spostamenti in bicicletta e rispondendo correttamente ai quiz Bike to Work.

L’App è scaricabile gratuitamente da qualsiasi smartphone, attraverso gli store Android e IOS o dal sito www.ecoattivi.it