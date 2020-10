Anche Sovizzo aderisce al “Patto dei Sindaci Per la Qualità dell’Aria”

Sovizzo è stato tra i primi 35 Comuni vicentini su 114 ad aderire, il 6 ottobre, al “Patto dei Sindaci per la Qualità dell’Aria”. L’ambizioso progetto prevede uno stanziamento di 130 mila euro e nasce con la volontà di ridurre il gravoso problema dell’Inquinamento atmosferico nella provincia di Vicenza, con la diminuzione di almeno il 40% delle emissioni di Pm10, Pm2.5, NOx ed NH3 entro il 2030.

Il documento, arrivato dopo un anno di lavoro del Servizio Ambiente della Provincia in collaborazione di Adaptev e l’Università Iuav di Venezia; è stato presentato dal presidente della Provincia Francesco Rucco e dai consiglieri delegati Matteo Macilotti per l’ambiente e Francesco Gonzo per l’urbanistica, Ugo Pretto per Arpav, Francesco Musco docente allo Iuav, Diego Pellizzaro ed Emiliano Vettore responsabili dello studio Adaptev. A rappresentare il Comune di Sovizzo presente l’Assessore per la Protezione Civile e la Sicurezza Fabio Ghiotto.

La Provincia di Vicenza ha redatto un’Analisi Provinciale per definire quale sia il settore più gravante per ogni Comune in termini di emissioni di inquinanti, prevedendo inoltre la mappatura di stufe, forni a legna delle pizzerie e piste ciclabili esistenti o previste nel territorio.

Al fine di tradurre gli impegni in azioni concrete, sarà necessario redigere il Programma con i contenuti minimi previsti dalla Provincia, presentare ogni anno lo stato di avanzamento delle Azioni previste dal Programma Locale e garantire un albero sempreverde gratis per tutte le famiglie del Comune che ne faranno richiesta entro il 2030. Come ha ricordato anche il Sindaco Francesco Rucco: “Serve uniformità nell’impegno. O si perde, o si vince assieme”.