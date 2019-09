Anche quest’anno i Maratoneti della Lettura corrono a Thiene

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Quella che nel 2017 era la Staffetta di Lettura thienese, e che l’anno scorso è cresciuta ed è diventata una Maratona di Lettura capace di attraversare la Città, coinvolgendo istituti scolastici, realtà associative e addirittura operatori del mondo del commercio, è giunta alla sua terza edizione.

Un evento articolato in molteplici iniziative e differenti ambientazioni che si terrà il prossimo venerdì 27 settembre, con appuntamenti che si snoderanno anche nei giorni successivi e fino al mese di ottobre.

Anche quest’anno vi è una partecipazione corale di numerose realtà cittadine all’iniziativa Il Veneto Legge, a conferma di un interesse diffuso e di una sensibilità radicata alla lettura e al libro e la passione di un’intera città, che ha aderito con entusiasmo alla stimolante attività lanciata per il terzo anno consecutivo dalla Regione Veneto.

I temi di quest’anno intersecano la letteratura scientifica (i cinquant’anni dall’allunaggio dell’Apollo 11 e i cinquecento anni dalla morte dei Leonardo da Vinci) e un focus per i cinquant’anni dalla morte dello scrittore trevigiano Giovanni Comisso.

Ad oggi gli appuntamenti thienesi prevedono, per venerdì 27 settembre, al mattino, le proposte della Scuola Primaria Scalcerle con “Guida galattica per autostoppisti: sperimentare, conoscere, guardare il cielo all’interno di un planetario”, che si terrà fino al 4 ottobre.

Dalle 8.30 alle 12.00 la Scuola Primaria Zanella partecipa con la proposta “Girotondo scientifico”, mentre dalle 9.30 alle 10.30, all’interno della Biblioteca Civica, l’Ulss n. 7 proporrà l’iniziativa “Mamma legge… bimbo legge: laboratorio per mamme in dolce attesa”, per sottolineare i benefici della lettura precoce e ad alta voce.

Dalle 9.00. alle 12.00 la Scuola Primaria Collodi ospiterà i ragazzi del Liceo Corradini che leggeranno agli alunni della Collodi.

La Scuola Primaria Talin, dalle 8 alle 16, proporrà l’iniziativa “Lampi di genio: alla scoperta delle grandi menti che hanno cambiato il mondo”.

L’Itet Ceccato, dalle 8 alle 13, vedrà gli studenti cimentarsi su “’Fa ochiali da vedere la luna grande’: letture su Leonardo e la luna”.

Sempre al mattino l’iniziativa del Liceo Corradini sarà “Leggiamo per accogliervi”, indirizzata agli studenti delle classi prime del liceo, iniziativa che prenderà il via il 18 settembre e terminerà venerdì 27.

Il Gruppo di lettura Libramente, in collaborazione con l’Itt Chilesotti, proporrà “Generazioni a confronto su ‘I Giorni di guerra’ di Giovanni Comisso”, che si distribuirà in vari incontri anche durante il mese di ottobre.

Nel pomeriggio, dalle 18, la Libreria Leoni ospiterà la presentazione del libro Hanno ucciso l’orsa di Giancarlo Ferron.

L’appuntamento serale vede il Comitato di quartiere Ca’ Pajella presentare la nuova edizione del fortunato appuntamento “Leggiamo nel quartiere”, che si terrà in Piazza Asiago a partire dalle ore 20 e che vedrà protagonista la lettura del libro ‘Gioventù che muore’ di Giovanni Comisso.

Altre iniziative si terranno il giorno successivo, sabato 28 settembre:

alle ore 16, nella sala ragazzi della Biblioteca, il Gruppo Babirussa presenta “Il genio di Leonardo nei libri dei Babirussa”, per bambini dai 6 anni.

Alle ore 20,30 il Salone Benessere Centrale propone, in Villa Giusti a Zugliano, “Il Traguardo: emozioni e bellezze della montagna”, con la presenza dell’alpinista Sergio Zigliotto e letture tratte da ‘Il leopardo delle nevi’.

L’ultima proposta è per mercoledì 2 ottobre, alle ore 18, quando la Scuola Primaria Scalcerle, in collaborazione con la sezione musicale della Scuola Bassani, proporrà “Leggere ascoltando la luna”, in cui si mescoleranno suoni e parole.

L’impegno della Biblioteca Civica nella promozione della lettura e dei servizi ad essa collegati ha meritato alla Città di Thiene nel biennio 2018-2019 il riconoscimento-qualifica di “Città che legge” dal Ministero per i Beni Culturali.

Il programma è in costante aggiornamento ed è consultabile sui siti www.venetolegge.it/category/vicenza e www.comune.thiene.vi.it.